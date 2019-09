Grêmio desembarca no Rio com garotos e novidades para enfrentar o Fluminense

O elenco do Grêmio já desembarcou nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense no domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação veio repleta de reservas e jogadores jovens.

Com a proximidade do primeiro jogo da semifinal da Copa Libertadores contra o Flamengo, o Grêmio deu, naturalmente, prioridade à competição continental e enfrentará o time carioca com suplentes.

Logo, a maior parte dos atletas que atuou na goleada por 6 a 1 sobre o Avaí na última rodada não estará em campo no Maracanã neste domingo. Dos que participaram da goleada, apenas Luciano e André, dupla que balançou as redes diante da equipe catarinense, e Léo Moura, devem encarar o Fluminense. O veterano lateral-direito está recuperado de lesão e voltou a atuar depois de mais de um mês fora de combate.

O grupo com atletas alternativos foi reforçado pelo zagueiro Rodrigues e o volante Darlan, que estavam defendendo o time de transição. Ele treinaram com o grupo na manhã desta sexta-feira, com portões fechados no CT Luiz Carvalho, e integram a delegação no Rio, assim como Varela, Ruan, Isaque, Jhonata Robert, Ferreira, Guilherme Azevedo e Da Silva, todos atletas oriundos das categorias de base.

Os titulares ficaram em Porto Alegre se preparando para o duelo com o Flamengo. A primeira partida das semifinais da Libertadores está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30, em Porto Alegre. A volta será no dia 23 de outubro, no Maracanã.

Veja os relacionados do Grêmio para o duelo com o Fluminense:

Goleiros: Júlio César, Brenno e Phelipe Megiolaro;

Laterais: Léo Moura, Juninho Capixaba e Varela;

Zagueiros: Paulo Miranda, Rodrigues e Ruan;

Volantes: Rômulo, Thaciano e Darlan;

Meias: Patrick, Isaque e Jhonata Robert;

Atacantes: André, Luciano, Ferreira, Pepê, Guilherme Azevedo e Da Silva.