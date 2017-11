Grêmio derrota Lanús e conquista tri da Libertadores

SÃO PAULO, 30 NOV (ANSA) – Jogando fora de casa, o Grêmio não se intimidou e venceu por 2 a 1 a equipe do Lanús na final da Copa Libertadores da América, conquistando assim seu terceiro título na competição intercontinental na noite desta quarta-feira (29).

Como tinha vencido o primeiro jogo em Porto Alegre por 1 a 0, a equipe de Renato Portaluppi precisava apenas de um empate para ser campeão. Mas, com um primeiro tempo consistente, o time abriu 2 a 0 – gols de Fernando e Luan -, resultado fundamental para enfrentar um segundo tempo de pressão dos argentinos.

Aos 27 do segundo tempo, José Sand marcou de pênalti o único gol do time da casa e o Grêmio suportou a pressão até o fim da partida.

Além do título, que garante a passagem para o Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado em Abu Dhabi em dezembro, Renato Gaúcho ainda garantiu um recorde no futebol brasileiro: ele é o primeiro a conquistar a Libertadores como jogador, com a conquista de 1983, e como treinador. (ANSA)