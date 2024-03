Grêmio derrota Caxias e vai tentar o heptacampeonato gaúcho diante do Juventude

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/03/2024 - 23:04 Para compartilhar:

Ao contrário do rival Internacional, eliminado pelo Juventude na segunda-feira, em pleno Beira-Rio, o Grêmio derrotou o Caxias, nesta terça-feira, em sua arena, em Porto Alegre, por 3 a 2, e garantiu a vaga na decisão do Campeonato Gaúcho.

Depois de um primeiro tempo exemplar, quando abriu 3 a 0, o Grêmio foi muito mal na etapa final, ao atuar com dez jogadores por causa da expulsão de Mayk.

O time tricolor vai tentar o segundo heptacampeonato estadual de sua história, repetindo o feito de 1962 a 1968. O primeiro jogo, sábado, tem mando de campo do Juventude, em Caxias do Sul.

Com a vantagem de jogar pelo empate, após a vitória por 2 a 1 no primeiro duelo em Caxias, o Grêmio entrou com o plano de cadenciar o jogo e chamar o adversário para seu campo e contra-atacar. O time do técnico Argel Fuchs caiu na armadilha. Foi para o ataque, chegou a ficar com 61% da posse de bola e até levou perigo aos dez minutos com um belo chute de longe de Gabriel Silva.

O entusiasmo fez o Caxias correr muitos riscos e o Grêmio aproveitou as oportunidades, graças a uma noite iluminada do veterano atacante Diego Costa. Foi dele o primeiro gol do jogo, aos 20 minutos.

Aos 29, o centroavante participou de forma ativa no gol de Cristaldo e ainda ampliou a vantagem, sacramentando a classificação gremista ainda na primeira etapa, ao marcar o terceiro gol, aos 38 minutos.

O único momento a ser criticado pelo time do Grêmio no primeiro tempo foi a atitude infantil de Mayk, aos 48 minutos. O lateral-esquerdo acertou um chute no rosto de Álvaro, quando tentou afastar a bola, e recebeu o cartão vermelho. O lance deixou o técnico Renato Gaúcho bastante nervoso à beira do gramado.

No segundo tempo, Fuchs colocou os atacantes Joel e Vitor Feijão, com a intenção de aproveitar o fato de ter um jogador a mais em campo. E deu certo. Após falha geral da zaga gremista, Vitor Feijão fez o primeiro gol do Caxias, aos 13 minutos.

Além de ter um jogador a menos, o Grêmio sentou muito a ausência de Cristaldo, substituído no intervalo. Sem o meio-campista, a equipe tricolor perdeu a posse de bola. Aos 22 minutos, Tomas Bastos, em cobrança de falta, obrigou Caíque a fazer grande defesa.

O goleiro gremista voltou a se apresentar com destaque em mais dois lances seguidos do ataque do Caxias, calando os quase 40 mil torcedores presentes na Arena. E a pressão foi insuportável. Aos 36 minutos, Tomas Bastos fez o segundo dos visitantes. O Caxias tentou pelo menos o empate até o final, mas mão teve sucesso.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 1 CAXIAS

GRÊMIO – Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê (Du Queiroz) e Cristaldo (Wesley Costa); Pavón (Dodi), Gustavo Nunes (Soteldo) e Diego Costa (André). Técnico: Renato Gaúcho

CAXIAS – Fabian Volpi; Marcelo Ferreira, Jean Pierre (Mateus Rocha), Cézar e Dudu Mandai; Barba, Emerson Martins (Vitor Feijão), Elyeser e Tomas Bastos; Gabriel Silva (Robinho) e Álvaro (Joel). Técnico: Argel Fuchs.

GOLS – Diego Costa aos 20 e 38 e Cristaldo aos 29 minutos do primeiro tempo. Vitor Feijão aos 13 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Elyeser, Vitor Feijão, Jean Pierre, Robinho.

CARTÃO VERMELHO – Mayk.





ÁRBITRO – Jean Pierre Gonçalves Lima

RENDA – Não divulgada.

PÚBLICO – 36.958 torcedores.

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

