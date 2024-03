Grêmio confirma favoritismo, vence o Brasil por 2 a 0 e pega o Caxias nas semifinais do Gaúcho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/03/2024 - 20:43 Para compartilhar:

O Grêmio confirmou o favoritismo e avançou às semifinais do Campeonato Gaúcho, ao vencer, por 2 a 0, o Brasil de Pelotas, neste domingo, em sua arena, em Porto Alegre (RS). Os gols foram anotados por Cristaldo e Diego Costa, um em cada tempo. Agora vai enfrentar o Caxias, que eliminou o São José ao ganhar por 1 a 0.

A vantagem é gremista, que fará o primeiro jogo em Caxias do Sul e depois em casa. Se houver igualdade no placar agregado – dois jogos – a vaga na final será definida na cobrança de pênaltis. A outra semifinal vai ter o Internacional diante de outro time de Caxias do Sul, o Juventude, com vantagem do Colorado, dono da melhor campanha na primeira fase.

Tranquilo por ter a vantagem do empate, por ter a melhor campanha, o Grêmio desde o início procurou manter o controle dentro de campo. Posicionado mais à frente, empurrou o Brasil para seu campo ofensivo, evitando até mesmo sofrer algum contra-ataque.

Apesar do domínio gremista. O time finalizou pouco com perigo. Quase abriu o placar aos 19 minutos, num chute de fora da área de Cristaldo, com o rebote aproveitado por Gabriel Nunes. O gol só não saiu porque a defesa aliviou quase na linha de gol.

De tanto insistir, o Grêmio marcou aos 45 minutos, em jogada individual de Cristaldo. O camisa dez recebeu a bola na frente da área, se livrou da marcação de Anderson Recife e chutou a bola no ângulo esquerdo do goleiro Gabriel Oliveira.

O Grêmio voltou melhor no segundo tempo, porque começou a arriscar as finalizações. As chances se acumularam, mas o segundo gol saiu somente aos 23 minutos. João Pedro salvou uma bola na linha de fundo e colocou a bola na pequena área, onde Diego Costa brigou com a defesa. Não deu na primeira, mas pegou a sobra e completou para as redes: 2 a 0.

No ‘tudo ou nada’ o Brasil ainda teve uma chance de diminuir, aos 28 minutos, quando Maicky chutou de fora da área e a bola explodiu no travessão. Depois disso, o Grêmio administrou o resultado diante de mais de 31 mil torcedores.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 BRASIL DE PELOTAS

GRÊMIO – Caíque; João Pedro, Pedro Geromel, Kannemann (Dodi) e Mayk (Wesley Costa); Villasanti, Pepê (Du Queiroz) e Cristaldo; Pavón (André), Diego Costa (JP Galvão) e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho.

BRASIL DE PELOTAS – Gabriel Oliveira; Gabriel Biteco (Yander), Zé Pedro, Adriel e Bruno Reis; Mário Henrique, Pedro Santos (Maicky), Anderson Recife e Marcinho (Jeferson); Tinga (Vini Charopem) e JP Bardales (Robinho). Técnico: Fabiano Daitx.

GOLS – Cristaldo, aos 45 minutos do primeiro tempo. Diego Costa, aos 23 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Pedro Santos (Brasil).

CARTÃO VERMELHO- Bruno Reis (Brasil).

ÁRBITRO – Jonathan Benkenstein Pinheiro.

RENDA – Não disponível

PÚBLICO – 31.056 torcedores





LOCAL – Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).

