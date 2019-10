Grêmio comemora subida na tabela, mas Renato Gaúcho descarta briga pelo título

O Grêmio manteve o bom momento e entrou no G6 ao golear o Atlético-MG, por 4 a 1, na noite deste domingo, fora de casa. O time gaúcho deixou o rival Internacional para trás e encostou na briga pela vaga direta para a Copa Libertadores do ano que vem.

O time gaúcho chegou aos 41 pontos, em sexto lugar, dois à frente do rival Inter e dois atrás do Corinthians, que fecha o G4 do Campeonato Brasileiro. O técnico comemorou o fato, mas tratou de frear a empolgação.

“A gente sabe que é difícil de buscar o Flamengo, mas o mais importante de tudo é entrar no G4. Depois a gente vê o que acontece. Sabemos que é difícil, jogamos boa parte do Brasileiro praticamente com uma equipe alternativa. Mesmo porque num certo momento nós disputados três competições. O Grêmio faz uma campanha espetacular no Brasileiro. Degrau a degrau, jogo a jogo, vamos buscar nosso objetivo de terminar no G4”, comentou o treinador.

O reação e a goleada foi comemorada pelos jogadores do elenco gaúcho. “Todos estão de parabéns pelo jogo que fizemos. Sabemos que o time deles não passa por um momento bom, e conseguimos colocar em prática nosso bom futebol. Temos que nos cobrar para não relaxar, mas todos estão de parabéns”, comentou o atacante Alisson, autor do quarto gol.

“Era o que precisávamos. Viemos buscar a vitória para encostar lá na frente. Conseguimos isso com um grande jogo, foi muito importante. Temos dois jogos para somar o máximo de pontos possível para encostar no G4 antes de enfrentar o Flamengo”, acrescentou o lateral Galhardo.