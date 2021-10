Grêmio chega a acordo com Mancini, e América-MG ainda tenta segurar o treinador Dirigente do Coelho Alencar posta desabafo sobre a proposta feito ao treinador por clube tricolor, que deve assinar com gaúchos nas próximas horas

O América-MG pode perder seu treinador para o Grêmio. O clube gaúcho fez uma proposta a Vagner Mancini e já acertou as bases contratuais para que ele assuma o comando da equipe tricolor. A ideia do Grêmio é ter Mancini imediatamente e fechar contrato até o fim de 2022 para tentar evitar a queda gremista à segunda divisão. Atualmente, o clube ocupa a 19ª colocação, com apenas 23 pontos em 26 jogos.

A crise gremista se intensificou com a saída de Felipão, demitido na última semana. E O nome de Mancini agrada à diretoria e aos jogadores. Denis Abrahão, novo vice-diretor de futebol do Grêmio, é quem está a frente das tratativas e fez q investida no treinador americano, que vem fazendo boa campanha pelo Coelho, atual 11º colocado, com 31 pontos.

O vice de futebol do Grêmio, Denis Abraão, ainda está disposto a fazer uma última investida por Roger Machado, mas a tendência é que o clube feche mesmo com Mancini.

A proposta do Grêmio incomodou a diretoria do América-MG a ponto do presidente do clube, Alencar da Silveira Júnior se manifestar publicamente no Twitter, pedindo para o Tricolor não “encher o saco” do América e deixar Vagner Mancini no seu atual ambiente.

E MAIS:

Que coisa essa do Grêmio, Mancini está em um ambiente sadio, tranquilo, onde construímos uma família. Deixa a gente continuar trabalhando e vai encher o saco de outro. — Alencar da Silveira Jr. (@depalencar) October 14, 2021

-Que coisa essa do Grêmio, Mancini está em um ambiente sadio, tranquilo, onde construímos uma família. Deixa a gente continuar trabalhando e vai encher o saco de outro-postou Alencar.

A diretoria do América se reuniu com Vagner Mancini após o retorno do time de Porto Alegre, onde o Coelho foi derrotado pelo Internacional por 3 a 1, pelo BRasileiro.

A conversa teve como pauta principal manter o treinador, que tem tido bons resultados na equipe e seguir com o trabalho para 2022, quando o América pode até jogar uma competição internacional, como a Copa Sul-Americana, além de cumprir a meta de ficar na elite nacional pelo segundo ano seguido.

E MAIS:





E MAIS:

Saiba mais