Grêmio bate São Raimundo nos pênaltis e segue na Copa do Brasil

O Grêmio garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após derrotar o São Raimundo por 4 a 1 na disputa de pênaltis, após um empate de 1 a 1, na noite desta quarta-feira (19) no estádio Canarinho, em Boa Vista (Roraima).

Com um gol de Cristian Olivera no segundo tempo, fomos para os pênaltis e vencemos a equipe do São Raimundo nesta primeira fase da #CopaDoBrasil2025. Nosso próximo jogo também será decisivo, mas desta vez em casa. #SRAxGRE pic.twitter.com/oCuet4cgub — Grêmio FBPA (@Gremio) February 20, 2025

Agora o Tricolor aguarda o resultado da partida entre Barcelona de Ilhéus e Athletic-MG, que será disputada na próxima terça-feira (25), para conhecer o seu próximo adversário na competição.

No tempo regulamentar o São Raimundo abriu o marcador com Kanté aos 20 minutos do primeiro tempo. Mas aos 47 minutos o Grêmio conseguiu igualar com Cristian Olivera.

Como o placar permaneceu inalterado até o final dos 90 minutos, a vaga foi definida na disputa de pênaltis. Nas penalidades máximas o Grêmio contou com o brilho do goleiro Tiago Volpi, que defendeu o chute de Klebinho e que cobrou um pênalti, para triunfar por 4 a 1.

Outros resultados da Copa do Brasil:

Trem 0 x 2 Brusque

Sergipe 0 x 2 Ceará

Porto Velho 0 (4) x 0 (3) Cuiabá

Capital-DF 0 (5) x 0 (3) Portuguesa-RJ

Boavista 0 x 2 CSA

Santa Cruz-RN 0 x 4 Náutico

Tuna Luso 1 x 0 Sampaio Corrêa