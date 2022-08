Grêmio bate Guarani para assumir vice-liderança da Série B

Agência Brasil 06/08/2022 - 0:10 Compartilhe

O Grêmio derrotou o Guarani por 2 a 0, na noite desta sexta-feira (5) no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e assumiu a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: Guarani 1×2 #Grêmio

VITÓRIA FORA DE CASA! Com um gol de Villasanti e outro do Biel, vencemos o Guarani lá em Campinas.

#GUAxGRE #Brasileirão2022 #TeSigoATodaParte pic.twitter.com/ZJ4bHtNFG4 — Grêmio FBPA (@Gremio) August 6, 2022

Com o triunfo na partida pela 22ª rodada da competição, o Tricolor gaúcho chegou aos 40 pontos, ficando a seis pontos do líder Cruzeiro, que mede forças com o Tombense no próximo sábado (6).

Não dando muitos espaços para o Guarani na sua defesa, a equipe do técnico Roger Machado apostou nos contra-ataques para agredir o adversário. E foi desta forma que o Grêmio abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Diego Souza tocou para o volante paraguaio Villasanti chutar de fora de área para marcar.

Aos 29 da etapa final a equipe de Porto Alegre conseguiu ampliar sua vantagem com o atacante Gabriel Teixeira. Aos 49 minutos o zagueiro João Victor ainda descontou de cabeça, mas a vitória final foi mesmo do Grêmio.

Outros resultados:

Operário-PR 1 x 0 Náutico

Vila Nova 1 x 1 Ituano