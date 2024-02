Grêmio bate Avenida, engata 4ª vitória seguida e continua líder isolado do Campeonato Gaucho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/02/2024 - 21:19 Para compartilhar:

O Grêmio emplacou a sua quarta vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho ao bater por 1 a 0 o Avenida, neste sábado, no estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS), pela quinta rodada. Pela segunda vez seguida, lidera sozinho a tabela de classificação, com 12 pontos, dois na frente do rival Internacional, que à tarde venceu por 2 a 0 o Caxias.

O Avenida, com quatro pontos, está em 10.º lugar e faz uma campanha bastante irregular até aqui. O time pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, que, neste momento, Guarany de Bagé e Santa Cruz.

O Avenida surpreendeu no começo ao tentar mostrar força no ataque e até exigiu o goleiro Caíque. Mas o Grêmio dominou bem as ações do meio-campo e abriu o placar num erro de saída de bola do time da casa. Nathan Fernandes chamou a responsabilidade, passou por dois e chutou forte fora do alcance do goleiro Ruan Carneiro, aos 34 minutos.

No segundo tempo, o Grêmio não se arriscou. Tentou manter o domínio em campo, embora por muito tempo o adversário tivesse mais posse de bola. Por isso mesmo, Renato Gaúcho pediu para seu time manter o posicionamento defensivo, na esperança de alcançar o segundo gol num contra-ataque.

Sem força ofensiva para encaixar um contragolpe e definir o conronto, o Grêmio fez o básico para controlar o ímpeto do rival, suportou a pressão final e conseguiu garantir mais uma vitória.

Pela sexta rodada, o Grêmio vai receber o Nova Hamburgo, terça-feira, às 21h30, em Porto Alegre. O Avenida vai tentar a reabilitação em Caxias do Sul, diante do Juventude, quarta, às 19 horas.

FICHA TÉCNICA

AVENIDA 0 X 1 GRÊMIO

AVENIDA – Ruan Carneiro; Rodrigo Negueba (Chicão), Rafael Goiano, Vitor Dadalt e César Nunes; Carlos Alberto (Bruninho), Jhonata (Alan Cardoso), Bruno Camilo e Jean Carlo (Alexandre Camargo); Carlos Henrique (Hélio Paraíba) e Jean Carlo. Técnico: Márcio Nunes.

GREMIO – Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Uvini e Reinaldo; Dodi (Cuiabano), Villasanti, Cristaldo (Pepê) e Everton Galdino (Gustavo Martins); Nathan Fernandes (Lucas Besozzi) e João Pedro Galvão (André). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL – Nathan Fernandes, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Chicão, Rafael Goiano e César Nunes (Avenida). Cristaldo, Everton Galdino, Reinaldo, Gustavo Martins e João Pedro (Grêmio).

ÁRBITRO – Érico Andrade de Carvalho.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS).

