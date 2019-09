Grêmio atropela o Avaí por 6 a 1 em Porto Alegre

Nos jogos do Campeonato Brasileiro desta quinta (26) que começaram às 20h, o Grêmio goleou o Avaí por 6 a 1 jogando em Porto Alegre, enquanto Fluminense e Santos empataram em 1 a 1 jogando no Maracanã.

Goleada no sul

Precisando vencer para ficar na parte alta da tabela, o Grêmio jogou muito bem e goleou o Avaí.

E o primeiro gol gremista foi marcado aos 4 minutos do primeiro tempo pelo atacante Diego Tardelli. Após boa jogada individual de Everton Cebolinha, o camisa 9 gremista aproveita bola que sobrou para vencer o goleiro Vladimir.

Já o segundo não demorou a sair. Luan cobra escanteio e o zagueiro David Braz sobe muito para superar o goleiro Vladimir aos 13 do primeiro tempo.

Mas o Grêmio queria mais. E ainda na etapa inicial, aos 37 minutos, Luan marca. O atacante recebe na entrada da área, domina e chuta colocado para fazer 3 a 0.

Porém, o melhor ainda estava por vir. O atacante Luciano domina a bola na intermediária, toca para Luan, que devolve com um lindo toque de letra para o camisa 18 acertar de primeira. Um golaço no finalzinho do primeiro tempo.

A equipe gaúcha continuou dominando a partida na etapa final. E esse domínio se traduziu em mais gols. Aos 18 o lateral Bruno Cortez marca após corte errado da zaga do Avaí.

O Grêmio não tirou o pé do acelerador e chegou ao sexto aos 24 minutos com o atacante André, após belo passe de Everton.

E quando ninguém mais esperava, o Avaí conseguiu o seu gol de honra. Gegê cobra uma bela falta para vencer o goleiro Paulo Victor aos 40 minutos.

Sofrimento no Maracanã

Já o Fluminense precisava de, ao menos, um empate no estádio do Maracanã para deixar a zona do rebaixamento. E o tricolor carioca alcançou seu objetivo, ficou no 1 a 1 com o time paulista e alcançou a 16ª posição da classificação.

Mas mesmo com a necessidade de um bom resultado, não foi a equipe carioca quem abriu o marcador, foi o Santos. Aos 39 minutos o venezuelano Soteldo recebe na ponta esquerda, passa por dois marcadores com um lindo drible e toca na saída do goleiro Muriel.

Mesmo jogando em casa, o tricolor carioca não se encontrava em campo, e criava muito pouco. Criava tão pouco que o gol de empate saiu apenas graças a uma falha da defesa do Santos. Nenê cruza e o zagueiro Lucas Veríssimo desvia de cabeça para dentro do gol de sua equipe aos 47 do primeiro tempo.

Depois as duas equipes jogaram muito mal, desperdiçando muitas chances claras de marcar. Assim perdurou o empate de 1 a 1 no final.