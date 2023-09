Grêmio arranca empate com Fortaleza no fim e assume a vice-liderança do Brasileirão

PARCERIA LANCE E ISTOÉi PARCERIA LANCE E ISTOÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-e-istoe/ 30/09/2023 - 18:29 Compartilhe

Fortaleza e Grêmio empataram em 1 a 1 na tarde deste sábado (30), no Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo com oportunidades para os dois lados, Thiago Galhardo converteu cobrança de pênalti para os donos da casa aos 42 minutos do primeiro tempo, mas Luis Suárez deixou tudo igual no placar aos 34′ da etapa final.

Com o empate, o Leão do Pici permaneceu na 8ª posição, com 39 pontos. Já o Imortal subiu momentaneamente para a vice-liderança do Brasileirão com 44 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que ainda joga neste domingo (1).

CINCO LANCES QUE MARCARAM O DUELO

> SUÁREZ NA TRAAAAVE! Com apenas dois minutos de partida, em cobrança de falta, Luis Suárez arriscou de longe e acertou a trave. Fernando Miguel ficou só olhando e só torceu para a bola não entrar.

> GRANDO SALVA! Machuca fez cruzamento pela esquerda, Kannemann tentou afastar, mas a bola sobrou com Crispim. O meia do Fortaleza consegue a finalização, mas Gabriel Grando fez grande defesa e evitou o gol dos donos da casa.

> PÊNALTI PARA O LEÃO E PLACAR ABERTO! Após revisão do VAR, Raphael Claus sinalizou pênalti par ao Fortaleza após toque no braço de Reinaldo dentro da área. Thiago Galhardo foi para a cobrança e converteu aos 42 minutos. Placar aberto no Castelão.

> ESCORREGOU! Após pisão de Benevenuto em Cristaldo da área, o árbitro sinalizou pênalti para o Grêmio. O próprio argentino foi para a cobrança, mas escorregou no momento na partida e desperdiçou a chance de deixar tudo igual no placar.

> TUDO IGUAL NO CASTELÃO! Aos 34′ da etapa final, Reinaldo dá bela assistência para Luis Suárez marcar para o Grêmio e deixar tudo igual no Castelão. O uruguaio bateu de primeira, e a bola ainda passou por baixo das pernas de Fernando Miguel.

Como foi o primeiro tempo?

A partida começou com as duas equipes se lançando ao ataque, tanto que com apenas dois minutos de jogo, o Grêmio teve grande chance com Suárez em cobrança de falta, mas a bola acertou a trave. O Fortaleza também criou oportunidades de perigo, mas Crispim parou na boa defesa de Grando. O duelo continuou com bastante intensidade, com os dois times buscando chegar à área adversária a todo momento, porém com superioridade dos donos da casa, que tiveram maior posse de bola e propuseram mais o jogo. Aos 42′, Galhardo, com gol de pênalti, colocou o Leão na frente. Cristaldo também teve sua chance na penalidade, mas escorregou e isolou a cobrança.

E a etapa final?

No segundo tempo, os times não tiveram tantas chances ofensivas claras como na etapa inicial, mas o Fortaleza se postou muito bem defensivamente, mas não conseguiu segurar a vantagem no placar. O Grêmio seguiu com pressão total buscando o gol de empate e conseguiu com Luis Suárez, que bateu de primeira após bela assistência de Reinaldo. O jogo ficou muito físico, e o Imortal continuou no ataque em busca da virada, mas a partida terminou empatada no Castelão.

O que vem por aí?

Com o empate, o Leão do Pici permaneceu na 8ª posição, com 39 pontos. Já o Imortal subiu para a vice-liderança do Brasileirão com 44 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que joga neste domingo (1). Na próxima rodada, no domingo (8), o Fortaleza recebe o América-MG, às 18h30, mas antes disso, enfrenta o Corinthians na terça (3), também em casa, pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana. Já o Grêmio disputa o clássico com o Internacional também no domingo (8), às 16h, no Beira-Rio.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 GRÊMIO

25ª RODADA DO BRASILEIRÃO

Data e hora: 30 de setembro de 2023, às 16h (de Brasília)

Estádio: Castelão, Fortaleza (CE)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa/SP) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Daiane Muniz (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Nathan e Lucas Besozzi (Grêmio), Benevenuto (Fortaleza)

Gols: Thiago Galhardo (1-0, aos 42′ do 1ºT), Luis Suárez (1-1, aos 34′ do 1ºT)

FORTALEZA: Fernando Miguel; Dudu (Tinga, aos 44′ do 2ºT), Benevenuto, Tobias Figueiredo e Gonzalo Escobar; Pedro Augusto, Lucas Sasha e Lucas Crispim (Pochettino, aos 36′ do 2ºT); Machuca (Romarinho, aos 29′ do 2ºT), Pikachu (Calebe, aos 28′ do 2ºT) e Galhardo (Silvio Romero, aos 44′ do 2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.





GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Lucas Besozzi, aos 13′ do 2ºT), Pepê e Nathan (Ronald, aos 13′ do 2ºT); Cristaldo (Everton Galdino, após o intervalo), João Pedro Galvão (Ferreira*, aos 33′ do 1ºT) – (Fábio*, aos 44′ do 2ºT) e Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias