Grêmio aposta em Athletico-PR desfalcado para buscar os três pontos em Curitiba

Enfrentar o Athletico-PR desfalcado e concentrado no duelo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana, diante do Peñarol, na próxima quinta-feira, é tudo que o Grêmio queria para ir atrás dos três pontos, neste domingo, às 18h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, e poder sonhar em deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Entusiasmado após a vitória sobre o Flamengo, no Maracanã, o técnico Luiz Felipe Scolari vai manter a equipe com três jogadores de marcação no meio-campo (Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti). Desta forma, Felipão aposta na velocidade de Ferreira e Alisson, além do oportunismo de Borja.

Apostar na equipe que venceu as duas últimas partidas é uma forma encontrada pelo experiente treinador para dar confiança ao time, a ponto de deixar o atacante Douglas Costa, recuperado de lesão muscular, como opção no banco de reservas. O camisa 10 treinou normalmente durante toda a semana.

Sem poder contar com o zagueiro Geromel, em recuperação de fratura no dedo mínimo do pé, Felipão deve manter Rodrigues ao lado de Ruan. Kannemann, que tem treinado com o grupo, apesar de um problema no quadril, deverá permanecer fora da equipe.

ATHLETICO – Com o duelo de volta da semifinal Copa Sul-Americana, diante do Peñarol, marcado para a próxima quinta-feira, o Athletico poderá preservar alguns jogadores na partida frente ao Grêmio. O técnico Paulo Autuori certamente não colocará em campo aqueles atletas mais desgastados, como o zagueiro Thiago Heleno e o atacante Nikão.

O treinador tem como desfalque certo o volante Erick, suspenso, o zagueiro Lucas Halter e o atacante Matheus Babi, lesionados. Os dois últimos já estão há um bom tempo no departamento médico. A expectativa é que a base seja a mesma do time que bateu o Peñarol, por 2 a 1, no Uruguai. Na volta, o time paranaense pode perder até por 1 a 0, porque marcou dois gols fora, para ir à final.

Existe uma expectativa do atacante Pedro Rocha, autor de um dos gols contra o Peñarol, iniciar jogando. Quem também poderá ser titular é o meia Léo Cittadini.

Após sequência ruim no Brasileiro, o Athletico voltou a vencer no último sábado ao fazer 2 a 1 no Juventude, na Arena da Baixada. O triunfo levou o time paranaense aos 27 pontos, se distanciando da zona de rebaixamento.

“É um grupo de muito caráter, que enfrentou pesadas críticas. Mas nas copas eles se superaram. Não podemos, apesar disso, deixar o Brasileiro de lado. Vamos pensando jogo a jogo, elaborando a estratégia e sendo forte mentalmente”, disse o treinador.

