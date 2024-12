Grêmio anuncia saída de seis profissionais da comissão técnica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 11:31 Para compartilhar:

Um dia após a saída do técnico Renato Gaúcho, a direção do Grêmio anunciou mais mudanças na comissão técnica do time gaúcho. E seis profissionais deixaram o clube nesta terça-feira. A diretoria não apontou um prazo para anunciar o nome do novo treinador da equipe de Porto Alegre.

Deixaram o clube os auxiliares técnicos Marcelo Salles e Alexandre Mendes, os preparadores físicos Mário Pereira e Gabriel Gindri Alves, o treinador de goleiros Mauri Lima e o auxiliar Enio Oliveira.

“O clube agradece a dedicação e comprometimento de todos e deseja sucesso na sequência de suas carreiras, em especial aos preparadores que estavam desde as categorias de base servindo ao Grêmio”, informou o clube gaúcho, em breve comunicado.

As dispensas acompanham as saídas de Renato Gaúcho e do vice-presidente de futebol, Antônio Brum. Ele atuava no departamento de futebol desde novembro de 2022, na época como diretor. Em julho do ano passado, foi alçado à posição de vice-presidente da área.

Renato Gaúcho, por sua vez, anunciou que não tinha a intenção de renovar seu contrato, que se encerra no fim do ano. Ele encerrou sua quarta passagem pelo clube após dois anos. Foram 141 partidas, com 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas. Registrou, assim, um aproveitamento de 57%.

O Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro na modesta 14ª colocação da tabela, com a vaga garantida na próxima edição da Copa Sul-Americana.