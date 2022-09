Grêmio anuncia saída de Roger Machado e retorno de Renato Gaúcho

Da Redação 01/09/2022 - 20:33 Compartilhe

O treinador Roger Machado não está mais no comanda técnico do Grêmio. No início desta noite de quinta-feira (1º), o clube emitiu uma nota informando o desligamento de Roger e o retorno de Renato Gaúcho.

Roger não resistiu a mais um resultado negativo. Na última terça-feira, o Tricolor Gaúcho perdeu por 2 a 0 para o Criciúma, em Santa Catarina, e os gremistas presentes pediram fortemente a volta de Renato Gaúho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grêmio FBPA (@gremio)

Para o próximo jogo contra o Vila Nova, na próxima sexta-feira (2), a equipe será comandada pelo técnico interino César Lopes.

Leia a nota na íntegra:

O Grêmio comunica aos seus torcedores, alterações no Departamento de Futebol. Roger Machado deixa o comando técnico da equipe, juntamente com a sua comissão técnica. O Clube anuncia ainda que Denis Abrahão e Sérgio Vasques não exercem mais as respectivas funções de vice-presidente e diretor de futebol da pasta.

O Grêmio agradece o trabalho prestado por Roger, seus auxiliares, Denis e Sérgio durante o período em que estiveram à frente do futebol do Clube, desejando-lhes sorte em seus próximos desafios.

Para o cargo de treinador, o Grêmio anuncia a contratação de Renato Portaluppi. O técnico chega a Porto Alegre, junto com o seu auxiliar técnico Alexandre Mendes, nos próximos dias, e comandará a equipe no jogo contra o Vasco, dia 11 de setembro. A partida desta sexta-feira, 02, diante do Vila Nova, será comandada pelo técnico da Transição, César Lopes.

Renato chega para a sua quarta passagem no comando técnico do Grêmio. Durante os quatro anos e sete meses que esteve à frente da equipe principal do Tricolor, conquistou os títulos da Copa do Brasil em 2016, Libertadores da América em 2017, Recopa Sul-Americana em 2018 e os títulos do Campeonato Gaúcho em 2018, 19 e 20 e da Recopa Gaúcha em 2019.

O presidente Romildo Bolzan irá se manifestar em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, às 11h, no Auditório da Arena, sobre as mudanças no Departamento de Futebol.