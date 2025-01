Grêmio anuncia o lateral-direito João Lucas como o primeiro reforço para 2025

O Grêmio anunciou nesta terça-feira o seu primeiro reforço para a temporada 2025. João Lucas, que defendeu o Juventude por empréstimo em 2024, assinou com o clube gaúcho por três anos.

O atleta já realizou os exames médicos e a assinatura do contrato está prevista para acontecer no final do dia. Em seu site, a diretoria gremista definiu o atleta como um jogador de força e competitividade e destacou também a sua passagem pelo Juventude.

Revelado pelo Bangu, o defensor acumula passagens também pelo Flamengo, Cuiabá e Santos. O time paulista emprestou o atleta de 26 anos ao Juventude, onde ele disputou 49 partidas, fez dois gols e deu sete assistências.

Na última segunda-feira, o clube apresentou o boliviano Gustavo Quinteros para ocupar o cargo de treinador em substituição a Renato Gaúcho.

O novo comandante e sua comissão técnica agora vão aproveitar este início de preparação para conhecer o elenco e estudar a possibilidade de reestruturar o plantel para a temporada 2025.

O primeiro desafio da nova comissão técnica é o Campeonato Gaúcho, que tem a sua primeira rodada marcada para o dia 22 de janeiro. O Grêmio estreia na competição visitando o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas.