Grêmio anuncia novo vice-presidente e conclui mudanças no departamento de futebol

O Grêmio tem novo vice-presidente de futebol. Nesta quinta-feira, o presidente do clube gaúcho, Romildo Bolzan, anunciou que a função passará a ser exercida por Paulo Luz. Apresentado em entrevista coletiva no CT Luiz Carvalho, ele faz parte do Conselho de Administração da equipe de 2015.

A definição do nome de Luz conclui uma reformulação no futebol do clube, que em janeiro definiu a saída de sete funcionários. Além disso, ele ocupa o espaço deixado por Duda Kroeff, que saiu da vice-presidência de futebol após o fim do Campeonato Brasileiro, assim como os diretores Alberto Guerra e Deco Nascimento.

Na gestão do departamento, Luz terá a companhia dos diretores Claudio Tavares e Celson Matte, ambos conselheiros. “Trata-se de uma pessoa com trajetória de muitas experiências, de qualidades pessoais e profissionais indiscutíveis e muito bem preparada para a função. Nos sentimos muito honrados em fazer esse anúncio e esperamos que leve nosso time a muitas conquistas”, elogiou Bolzan.

Luz, em suas primeiras palavras, prometeu trabalhar para que o clube conquiste títulos na temporada 2020. “Tenho consciência da função que estou assumindo e da importância institucional e estatutária. Trabalharei junto para que tenhamos um elenco forte e decidido a brigar por títulos”, afirmou.

Conselheiro há quase três décadas, de 1989 a 2013 e reeleito para o período de 2016 a 2022, Luz passou a compor o grupo de dirigentes como secretário-geral da presidência na gestão do presidente Fábio Koff (2013-2014) e no primeiro mandato de Romildo Bolzan (2015-2016).