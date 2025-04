Grêmio anuncia Mano Menezes como treinador após demitir Quinteros

Mano Menezes voltou ao Grêmio 20 anos após a primeira passagem pela equipe gaúcha. O técnico, que comandou o time entre 2005 e 2007, foi anunciado pelo clube nesta segunda-feira, cinco dias após a demissão de Gustavo Quinteros.

Na primeira vez em que Mano trabalhou no Grêmio, o técnico tinha no currículo apenas trabalhos no interior do Rio Grande do Sul. Ele comandou a equipe no calvário da Série B de 2005, incluindo a Batalha dos Aflitos, em que o time tricolor venceu o Náutico, no Recife, com apenas sete jogadores em campo.

Mano ainda foi bicampeão gaúcho (2006 e 2007) e levou o Grêmio até a final da Libertadores de 2007, vencida pelo Boca Juniors. Até o fim do trabalho, foram 169 jogos, com aproveitamento de 59,56%.

Desde então, Mano Menezes já acumula passagens campeãs por Corinthians e Cruzeiro, além da seleção brasileira. O último trabalho do técnico foi no Fluminense, substituindo Fernando Diniz e livrando a equipe carioca do rebaixamento no Brasileirão.

Mano Menezes assume o Grêmio na terceira fase da Copa do Brasil, na liderança do seu grupo na Copa Sul-Americana e com a missão de tentar um Brasileirão melhor do que em 2024, quando o time brigou para não cair.