Grêmio anuncia chegada do atacante Iturbe, da seleção paraguaia e que estava na Grécia

O Grêmio oficializou nesta quinta-feira o tão sonhado atacante de beirada de campo pedido pelo técnico Renato Gaúcho. O argentino naturalizado paraguaio Juan Manuel Iturbe chega a Porto Alegre por empréstimo até o fim da temporada com a possibilidade de ampliação do contrato por mais um ano.

Iturbe, de 30 anos, desembarcou no Brasil na quarta-feira e realizou exames médicos nesta manhã em Porto Alegre. Foi aprovado e já treinou à tarde. Ele pertence ao Aris, da Grécia, e defende a seleção do Paraguai.

“Iturbe é o novo reforço Tricolor! O atacante chega do Aris, da Grécia, para assinar com o nosso Imortal. Com passagens pela Europa, seleções de base argentina e a principal do Paraguai, ele agrega ao elenco gremista muita experiência e habilidade. Seja bem-vindo”, anunciou o clube.

Apesar de ser o sexto jogador não brasileiro elenco de Renato Gaúcho, Iturbe não terá problemas para atuar. Como a CBF ampliou no começo do ano de cinco para sete o número de estrangeiros que podem ser escalados por partida, o atacante poderá atuar sem problemas. O atual grupo gremista conta com os argentinos Kannemann e Cristaldo, o paraguaio Villasanti e os uruguaios Carballo e Suárez, o que ajudará na adaptação.

Outro atacante de beirada de campo veloz, Michael, do Al-Hilal, ainda pode chegar no Grêmio. O jogador vem forçando sua ida para a equipe de Renato Gaúcho, que não esconde sua admiração por seu futebol. Mas desde que chegue sem altos custos.

