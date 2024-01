Grêmio anuncia acordo com o goleiro argentino Marchesín: ‘Experiência e qualidade ao elenco’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/01/2024 - 16:22 Para compartilhar:

O Grêmio tem um novo camisa 1 após não conseguir contratar Cássio, mantido no Corinthians, e depois de ficar somente no sonho de repatriar Marcelo Grohe, do Al-Ittihad. Trata-se do argentino Marchesín, de 35 anos, anunciado como “experiente e vencedor.”

“Reforço Tricolor embaixo das traves! Com 11 títulos na carreira, o goleiro argentino Agustín Marchesín chega da Europa para assinar por duas temporadas. Ele traz muita qualidade e experiência na bagagem. Bienvenido!”, anunciou o Grêmio em suas redes sociais.

Desde o fim do ano passado que o técnico Renato Gaúcho havia pedido um goleiro experiente. Ele utilizou Gabriel Grando em boa parte do Brasileirão, mas fechou o ano com Caíque. Ambos são jovens e ele queria alguém mais experiente, sugerindo o corintiano Cássio.

Como o ídolo do clube paulista acabou confirmado para 2024, Marchesín virou unanimidade. O goleiro que estava no Celta de Vigo assinou acordo e chegará em Porto Alegre para realizar exames antes de assinar o contrato até o final de 2025.

Marchesín iniciou a carreira no Lanús, onde jogou por uma década, conquistando um Campeonato Argentino e a Copa Sul-Americana. Depois, foi para o Santos Laguna, do México, no qual sagrou-se campeão nacional e da Copa do Campeões. Também conquistou mais um título mexicano no América.

Fez história, contudo, pelo Porto, ergueu duas taças do Campeonato Português, duas Taças de Portugal e uma Super Taça de Portugal, chegando na seleção da Argentina, na qual era reserva no grupo campeão da Copa América em 2021, no Brasil. Logo depois, foi negociado para o Celta de Vigo, da Espanha.

