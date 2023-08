Grêmio anuncia acerto com Rodrigo Ely, zagueiro que trocou base gremista pelo Milan há 13 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/08/2023 - 12:12 Compartilhe

O Grêmio anunciou nesta terça-feira que encaminhou a contratação de Rodrigo Ely, zagueiro formado na base gremista que deixou o clube em 2010, quando foi vendido ao Milan sem atuar pelo profissional. Hoje com 29 anos, o jogador irá assinar um contrato válido por dois anos e meio, com possibilidade de renovação por mais mediante o atingimento de metas de desempenho.

Ely tem nacionalidade italiana e não conseguiu se firmar no Milan, mas fez toda a carreira profissional na Europa. Enquanto pertencia ao clube milanistas, rodou pela Itália, emprestado a times de menor expressão, caso de Reggina, Varese e Avaellino. Chegou a ser reintegrado ao elenco do time de milão na temporada 2015/2016, mas participou apenas de quatro partidas.

Após a experiência no futebol italiano, o defensor deu início a um período longo jogando na Espanha, onde jogou cinco temporadas pelo Alavés. Chegou a passar pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, antes de ir para o Almería, clube espanhol no qual vinha atuando até acertar o retorno para o Grêmio.

O jogador também chegou a integrar as categorias de base da seleção brasileira. Conforme anunciado pelo time gaúcho, Rodrigo Ely desembarca em Porto Alegre na quarta-feira para ser submetido a exames médicos e assinar contrato. Caso seja regularizado a tempo, pode estar à disposição do técnico Renato gaúcho para o duelo como Vasco, no domingo, pelo Brasileirão.

