Grêmio amplia série invicta no Brasileiro e devolve Bragantino ao Z-4

Atuando em sua arena, em Porto Alegre, o Grêmio alcançou a quarta partida seguida de invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (2), o Tricolor venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na partida que encerrou a 19ª rodada da competição.

A equipe gaúcha permanece em oitavo lugar, com 27 pontos. São três pontos – e um jogo – a menos que o Santos, sexto colocado e último time na zona de classificação à Libertadores. O Massa Bruta, estacionado nos 19 pontos, teve a sequência de três partidas sem derrotas (com duas vitórias seguidas) quebrada e retornou ao Z-4, na 18º posição. O time paulista é superado por Coritiba (16º) e Vasco (17º), que acumulam a mesma pontuação, por ter um triunfo a menos.

Um chute de fora da área do atacante Claudinho, do Bragantino, que obrigou o goleiro Vanderlei a uma grande defesa, foi o melhor lance do primeiro tempo. Isso aos 10 minutos. Ali, o time paulista marcava em cima e era superior. O Grêmio esboçou melhora, avançando pelas laterais do campo, mas sem conseguir ser efetivo na construção das jogadas. A partir dos 25 minutos, o jogo apresentou uma queda de ritmo significativa, com falta de criatividade e muitos erros de passe, de ambos os lados.

A etapa final começou como a inicial, com o Bragantino melhor e mais objetivo. Com dificuldades para trocar passes, o Grêmio parecia sem reação. Eis que, na bola parada, o time gaúcho chegou ao gol. Aos 23 minutos, o zagueiro David Braz aproveitou a sobra de um escanteio e abriu o placar. O jogo ganhou ânimo. O Tricolor ampliou aos 26, em uma bomba do lateral Luís Orejuela. Só que aos 32, o atacante Jan Hurtado diminuiu. As equipes intercalaram ataques, mas sem alterarem mais o placar.

O Grêmio volta a jogar na quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), pela Copa do Brasil. O Tricolor visita o Juventude em Caxias do Sul (RS), no jogo de volta do confronto pelas oitavas de final da competição. Pelo Brasileiro, o time gaúcho encara o Fluminense no domingo (8), às 20h30, no Maracanã. No mesmo dia, mas às 18h15, o Bragantino recebe o Santos no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Os duelos valem pela 20ª rodada da Série A.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.

