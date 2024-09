Grêmio afasta auxiliar de Renato Gaúcho após acusação de agressão domiciliar contra ex-mulher

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 19:21 Para compartilhar:

Braço direito de Renato Gaúcho, o experiente auxiliar técnico Alexandre Mendes, de 60 anos, está afastado preventivamente no clube gaúcho após acusação de agressão de sua mulher. Enquanto a investigação do caso não for resolvida, ele fica fora para tratar “assuntos pessoais.”

A suposta vítima é uma ex-companheira de Alexandre Mendes. Ela divulgou as possíveis agressões sofridas nas redes sociais, na qual divulgou fotos com hematomas e ferimentos no corpo.

Não bastassem as imagens das marcas roxas, a mulher também divulgou um áudio no qual pede socorro e grita com o auxiliar técnico dizendo que “não aguenta mais”. Um Boletim de Ocorrências foi registrado contra o profissional.

“Em razão de informações que circularam nos últimos dias, o Grêmio comunica que afastou preventivamente o auxiliar técnico Alexandre Mendes. Ele foi dispensado, no dia 17, para tratar de assuntos pessoais”, informou o clube gaúcho nesta quinta.

As investigações da violência domiciliar vão obrigar o Grêmio a recorrer a ter um profissional inédito neste Brasileirão no comando do time, já que Renato Gaúcho está suspenso e não pode dirigir o time diante do Flamengo, no domingo, na Arena. Marcelo Salles ou James Freitas será o técnico.