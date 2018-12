Grêmio acerta venda do ídolo Marcelo Grohe ao Al-Ittihad

Após 19 anos e 408 jogos disputados pelo time profissional do Grêmio, o goleiro Marcelo Grohe, de 31 anos, aceitou uma proposta milionária para se transferir ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Ele tinha contrato até o fim de 2020 com o time gaúcho, que com sua saída vai receber 100% do pagamento pelos direitos econômicos.

Os valores da negociação não foram divulgados, mas segundo dirigentes do clube gaúcho irão representar a independência financeira do atleta. O jogador, assim, não vai se apresentar com o restante do elenco gremista no dia 3, para o início da pré-temporada.

“Fez muito por nós. Saiu porque ele quis. Eu já sabia há três semanas. Achou que é um grande negócio para ele. Boa oportunidade para ganhar um bom dinheiro. Pediu para ir e foi liberado”, disse o técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, antes do “Jogo das Estrelas”, no Maracanã.

Em 12 temporadas na equipe principal do Grêmio, Grohe superou os dez anos de Danrlei e só ficou atrás do lendário Eurico Lara, que defendeu o clube de 1920 a 1935. Foram quatro títulos gaúchos (2006, 2007, 2010 e 2018), um da Copa do Brasil (2016), um da Libertadores (2017) e um da Recopa Sul-Americana (2018).

Com a saída de Grohe, a titularidade no gol do Grêmio deverá ficar com Paulo Victor, ex-Flamengo, e que esteve em ação em várias partidas na equipe na última edição do Campeonato Brasileiro. “A principio, o Paulo Victor é titular, porque ele é do mesmo nível do Marcelo. Ele vinha jogando. Jogou vários jogos, se revezavam. Vamos buscar outro goleiro para o grupo, mas, a princípio, quem começa como titular é o Paulo Victor”, afirmou Renato.

Com apenas seis pontos, em 14 jogos, o Al-Ittihad é o penúltimo colocado no Campeonato Árabe. Romarinho, Valdívia e Jonas estão no elenco, sendo os futuros novos companheiros de Grohe.