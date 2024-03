Gregorio Duvivier anuncia fim do ‘Greg News’: ‘Perdi muito cabelo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/03/2024 - 11:39 Para compartilhar:

Gregorio Duvivier usou o Instagram nesta segunda-feira, 11, para anunciar o fim do “Greg News“, seu programa na Max, antiga HBO Max. A atração estreou em maio de 2017 e teve sete temporadas.

“Depois de sete temporadas no ar, pela primeira vez não vai mais ter Greg News. A HBO topou não renovar. Eu acho surreal eles terem demorado sete temporadas para não renovar. Achei que fosse acontecer na segunda ou na terceira”, começou o comediante, em vídeo compartilhado na rede social.

E brincou: “Foram sete anos. A HBO era HBO Go, virou HBO Max e depois só Max. Ou seja, eles não mantiveram nem o próprio nome, mas mantiveram a gente lá, e eu sou muito grato por isso.”

Na sequência, Gregorio lembrou que seuu talk show foi o programa mais longevo da América Latina na HBO, com 170 edições.

“Três eleições, duas Copas, uma pandemia. A gente se despediu de muita gente querida. Lula foi preso, Lula foi solto, Lula foi eleito, eu tive duas filhas, três endereços, sete carnavais, eu perdi muito cabelo. Muitas vezes eu tive vontade de desistir do programa, porque estava muito triste, ou muito cansado, ou porque não sabia o que pensar nem o que dizer, mas não deu para desistir”, continuou.

No “Greg News”, Gregorio permeava pautas em alta no Brasil e no mundo com um olhar cômico e crítico. Em seu vídeo de despedida, ele explicou que a atração foi cancelada devido à lei de cota de exibição para produções nacionais no streaming.

“Pela lei, o ‘Greg News’ não é um programa brasileiro”, disse. Isso porque o talk show era produzido pelo Porta dos Fundos, canal parcialmente vendido para o conglomerado estadunidense Viacom.

