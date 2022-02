Greenwood não será mais convocado pela seleção da Inglaterra, diz portal Acusado de agressão e estupro à namorada, também já foi barrado do Manchester United

Após ser afastado do Manchester United por conta das acusações de agressão e estupro a namorada, o atacante Mason Greenwood também não faz mais parte dos planos da seleção inglesa. De acordo com o portal ‘The Sun’, o técnico Gareth Southgate não irá mais convocar o jogador enquanto o processo estiver em andamento.

Liberado da prisão após pagamento de fiança na quarta-feira, Greenwood segue sendo investigado pela Polícia de Manchester. Mesmo após a saída da delegacia, os Red Devils proibiram o jogador de treinar ou frequentar as dependências do clube. O nome do jogador também já não consta mais no site oficial do clube inglês.

Harriet Robson publicou, no último domingo, imagens com hematomas e a boca sangrando. Ela afirma que o jogador a agrediu, além de tentar forçá-la a fazer sexo com ele. Alguns jogadores do elenco do Manchester United já deixaram de seguir Greenwood nas redes sociais, como Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Sancho e Pogba.

