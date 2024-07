Greenwood está perto de ser contratado pelo Olympique de Marselha para vaga de Aubameyang

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/07/2024 - 13:55 Para compartilhar:

O polêmico atacante inglês Mason Greenwood está muito perto de assinar com o Olympique de Marselha por 30 milhões de euros (cerca de R$ 181 milhões pela cotação atual) e preencher a lacuna deixada pelo veterano Pierre-Emerick Aubameyang, que vai se transferir para o futebol saudita.

O interesse por Greenwood, de 22 anos, não foi totalmente bem recebido na cidade portuária, porque o jogador foi acusado de estupro e agressão à namorada, caso em que acabou sendo absolvido em fevereiro de 2023.

Greenwood foi suspenso pelo Manchester United em janeiro de 2022 devido a essas acusações, embora os procuradores as tenham retirado no ano passado, depois que testemunhas importantes se retiraram e novas evidências surgiram. Na temporada passada ele foi emprestado ao espanhol Getafe, pelo qual marcou 10 gols em 36 jogos.

Mason Greenwood estava destinado a ser um astro no United depois de passar pelas categorias de base em Old Trafford e marcar 35 gols em 129 jogos pelo time principal.

O atacante inglês chegaria ao Olympique de Marselha para ocupar o lugar de Aubemeyang, de 35 anos, que vai jogar no saudita Al-Qadsiah juntamente com Nacho, ex-capitão do Real Madrid e campeão da Euro-2024 pela Espanha.

