Greenpeace recebe inscrições em projeto sobre mudanças climáticas

O Greenpeace recebe até a próxima segunda-feira (31) inscrições para o projeto AdaptaJuv – Advocacy, Adaptação e Juventudes pelo Clima, que oferece a oportunidade de jovens se engajarem em ações relacionadas a mudanças climáticas. A iniciativa resulta de uma parceria entre a organização não governamental e a entidade Clima de Eleição.

Podem se candidatar coletivos ou organizações que já atuem nessa frente e tenham interesse em ampliar a visibilidade do tema nos municípios onde estão situados e em mobilizar pessoas para a lutar pela causa, sobretudo em comunidades da periferia. As vagas são destinadas a jovens de Manaus, Recife e São Paulo.

No total, são oferecidas 135 vagas. O programa se divide em duas fases, uma de aulas e a segunda apenas para coletivos e organizações selecionados, que irão receber verba para desenvolver as campanhas de advocacy, por meio de oficinas e ações de comunicação. As serão ministradas em ambiente online, de agosto a novembro, e serão disponibilizadas 30 bolsas conectividade de R$ 100 para quem precisar de apoio para custos de acesso à internet.

