Green Bay Packers brinca com a sorte, mas derrota o San Francisco 49ers com o relógio estourado Vitória fora de casa colocou os Packers no topo da NFC Norte

No confronto entre duas franquias históricas da NFL, o Green Bay Packers bateu o San Francisco 49ers por 30 a 28, no estouro do cronômetro com um field goal de 51 jardas de Mason Crosby, no Levi’s Stadium, na partida que encerrou os jogos do domingo (26), na semana 3 da liga.

Aaron Rodgers liderou os Packers com 261 jardas lançadas, 23/33 passes completados e dois touchdowns. Já Jimmy Garoppolo não esteve em uma de suas melhores jornadas e precisou lidar com a sombra de Trey Lance na sideline, terminou o jogo com 221 jardas lançadas, em 25/40 passes, dois touchdowns, uma interceptação e um fumble perdido no quarto período.

O Green Bay começou a partida melhor e chegou a abrir 17 a 0, com Aaron Rodgers explorando a linha de passe com Davante Adams na marcação de dois touchdowns. Atuando em casa e contando com apoio maciço de seu torcedor, o San Francisco chegou a reduzir a desvantagem para 17 a 14.

As duas equipes seguiram trocando touchdowns até que, quando tudo parecia caminhar para a vitória do San Francisco, que chegou a virar o jogo para 28 a 27, faltando menos de dois minutos para o encerramento. Mas, os californianos acabaram cometendo o erro de deixar preciosos segundos para Aaron Rodgers. O camisa 12 dos Packers precisou apenas de 37 segundos para posicionar sua equipe no campo de ataque, permitindo que Mason Crosby acertasse o FG de 51 jardas, dando o triunfo para a franquia visitante.

