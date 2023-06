Grécia volta às urnas para eleições legislativas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/06/2023 - 14:01 Compartilhe

ATENAS, 25 JUN (ANSA) – Os gregos vão às urnas neste domingo (25) para votar em eleições eleições legislativas, nas quais o ex-primeiro-ministro de direita, Kyriakos Mitsotakis, é considerado o grande favorito e planeja “vencer com maioria absoluta para formar um governo estável”.

Apesar do favoritismo de Mitsotakis, seu oponente, o líder do partido de esquerda Syriza, Alexis Tsipras, prometeu lutar “até o último segundo”, mesmo após a amarga derrota sofrida na primeira votação, em 21 de maio.

As primeiras pesquisas de boca de urna são esperadas a partir das 19h (hora local), quando haverá o fechamento das sessões eleitorais.

O líder da Nova Democracia (ND), chefe de governo de 2019 até o final de maio, obteve uma vitória esmagadora há cinco semanas, com 40,8% dos votos, o dobro do Syriza. Mas essa vantagem, que surpreendeu os analistas, não lhe deu a maioria absoluta necessária para formar um governo sem ter que formar uma aliança.

Além disso, o ex-premiê descartou imediatamente essa possibilidade ao pedir novas eleições. As últimas pesquisas dão a Mitsotakis entre 37,8% e 45% das intenções de voto.

“Hoje votamos pela segunda vez em poucas semanas para dar ao país um governo estável e eficaz com um horizonte de quatro anos. Estou absolutamente certo de que os cidadãos cumprirão seu dever com responsabilidade e votarão por uma pátria estável, que garantirá prosperidade e igualdade social para todos os gregos”, disse Mitsotakis após votar no subúrbio ateniense de Kifisia.

Já Tsipras ressaltou que “nas eleições cruciais de hoje, dado também o sistema de representação proporcional aprimorada, que atribui 50 assentos extras ao primeiro partido, a qualidade da democracia é decidida”.

“É decidido se no dia seguinte tivermos um governo onipotente ou uma democracia equilibrada e sistema político, com uma forte oposição controlando o governo”, acrescentou ele.

Segundo as pesquisas, seu partido pode obter entre 17 e 20% dos votos, muito abaixo dos conservadores, que estão em torno de 40%. (ANSA).

