Grécia ordena evacuação de 11 cidades após incêndio florestal

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/08/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ATENAS, 12 AGO (ANSA) – As autoridades da Grécia ordenaram nesta segunda-feira (12) a evacuação de ao menos 11 cidades e vilarejos do noroeste da capital do país, após um incêndio florestal de grandes proporções atingir diversas áreas da região.

Mais de 560 bombeiros, 17 aviões e 15 helicópteros tentam conter as chamas, que começaram em Varnavas, a 35 quilômetros de Atenas, e, até o momento, atingiram municípios como a cidade histórica de Maratona, o vilarejo de Grammatiko, o litoral de Nea Makri e a área montanhosa de Penteli.

Os fortes ventos na região têm contribuído para alastrar o fogo que, além da mata, atingem diversas casas e carros. Na região oriental de Ática, inclusive, o incêndio expeliu tanta fumaça que o céu sobre Atenas ficou vermelho.

O ministro da Defesa Civil da Grécia, Vassilis Kikilias, alertou que metade do país estaria em alto risco de incêndios devido às altas temperaturas, rajadas de vento e condições de seca.

As altas temperaturas do verão europeu, que ultrapassam os 40ºC em algumas localidades, aliadas à falta de chuvas em muitas regiões durante a estação, são propícias a desencadear queimadas no continente. Em agosto de 2023, Portugal combateu um enorme incêndio do gênero em seu território. (ANSA).