ROMA, 15 JUN (ANSA) – O primeiro-ministro interino da Grécia, Ioannis Sarmas, anunciou nesta quarta-feira (14) um período de luto nacional de três dias em homenagem aos migrantes mortos na costa do Peloponeso, no sul do país.

Segundo a imprensa local, o luto começou às 21h (hora local) desta quarta-feira e terminará à meia-noite de sexta-feira (16).

(ANSA).

