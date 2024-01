Grazi Massafera nega término de namoro com modelo: ‘Não tive’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/01/2024 - 0:37 Para compartilhar:

Grazi Massafera usou as redes sociais nesta quinta-feira, 4, para negar o término de seu suposto namoro com o modelo Marlon Teixeira. Segundo a atriz, o relacionamento sequer existiu.

“Mal cheguei de uma mini folga das festas de fim de ano e vi uma notícia sobre um fim de namoro meu (que não tive), envolvendo Marlon. Pessoa linda que virou amigo, mas não nos vemos há meses”, declarou, nos stories do Instagram.

A notícia do suposto rompimento foi dada pelo jornal “Extra” na madrugada desta quinta. Segundo o veículo, “após quase um ano juntos, os dois colocaram um ponto final na relação antes do final do ano”.

Além de negar a informação, Grazi alfinetou: “Bora parar de criar namorados para quem não tem namorado, de consumir notícia fake (e velha). Deixa o povo beijar e ser feliz — mas sem invenções.”

Isso porque, em março de 2023, a atriz e o modelo foram flagrados aos beijos em um aeroporto. Eles também viajaram juntos novamente em junho e trocaram comentários fofos nas redes sociais.

Grazi, que estrelará o remake de “Dona Beja”, em produção pela HBO Max, está solteira desde o término de seu relacionamento com o diretor de cinema Alexandre Machafer, em março de 2022. Já Marlon se separou de Débora Nascimento em 2022, depois de um ano de namoro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias