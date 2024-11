Grazi Massafera nega affair com ator durante viagem: ‘Fofoca da vida alheia’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2024 - 11:26 Para compartilhar:

A atriz Grazi Massafera usou as redes sociais neste sábado, 23, para se pronunciar acerca de rumores de romance com o colega João Villa. Viajando pelo Jalapão (TO), Grazi negou que esteja se envolvendo com o colega de elenco de “Dona Beja”.

“Oi, galerinha da fofoca. Não precisava estar aqui, mas eu vim. Estou aqui com a minha filha, com meus amigos, João… Amigo nosso, não existe romance, aqui é só amizade. Ele está até p*to, eu também estou. Parou, galera, a gente está passeando. Beijos, divirtam-se aí, do jeito de vocês, menos fazendo fofoca da vida alheia”, disse Grazi, em vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram.

Em um comentário em página de fofocas, a atriz ainda brincou com a sexualidade do amigo: “Gente, o João é meu amigo, e gosta da mesma fruta que eu. Entendedores entenderão”.

