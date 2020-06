Grazi Massafera mostra Caio Castro com familiares nessa quarentena

A atriz global postou em seu perfil do Instagram, na noite desta quinta-feira (25), um vídeo em que aparece na companhia da família e do namorado, Caio Castro, que aparece sentado ao seu lado.

“Quarentando em família, semana de aniversário. Detalhe ‘praia apagada no sofá'”, postou Grazi, que no próximo domingo (28) completará 38 anos. No registro feito por Massafera, vários familiares aparecem sentados no sofá assistindo TV junto com a global e o ator.

