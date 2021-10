Grazi Massafera encanta ao aparecer com sua filha com Cauã Reymond: ‘’Sua cópia’’

A atriz Grazi Massafera pousou com sua filha Sofia, de nove anos. A menina é fruto de seu relacionamento com o galã Cauã Reymond. Na foto, Grazi aparece ao lado do rosto da garota com algumas bananeiras ao fundo.

O post, rendeu diversos elogios entre os famosos, a apresentadora Monica Salgado comentou: ‘’Amor que a gente sente daqui’’, a atriz Alexandra Martins comenta: ‘’Lindezas da vida!’’.

Alguns internautas comentaram sobre a semelhança de Sofia e Grazi Massafera. ‘’Como a Sofia está linda e ela é a sua cópia’’, comentou uma internauta. Outra afirmou: ‘’Lindas! Sofia é a cópia da mamãe’’.

A loira também mostrou um divertido diálogo com sua filha, Sofia apareceu com um filtro de óculos e disse: ‘’Hoje meu visual é diferente gente! Agora minha mãe vai falar…’’. Então, Grazi aparece cantando um trecho da música ‘’Amei te ver’’ de Tiago Iorc.

Grazi e Sofia estão tirando férias em Santarém, no Pará. A atriz mostrou que a Sofia está aproveitando a viagem para entrar em contato com a natureza.

