Grazi Massafera é vista com novo affair em Fortaleza; veja foto

Parece que a fila andou para Grazi Massafera. Após boatos de que a atriz estaria vivendo um affair com Alexandre Machafer, que é diretor e produtor de filmes, a informação se confirmou. Segundo Leo Dias, do site Metrópoles, Massafera foi flagrada, nesta quarta-feira (27), com Alexandre no aeroporto de Fortaleza, Ceará.

O eleito é amigo de Marcella, amiga pessoal de Grazi, além disso, a uma grande interação do casal nas redes sociais, como curtidas e comentários nas fotos.

Algo que reforça ainda mais o possível relacionamento é que a mãe de Machafer passou a seguir Massafera e as sobrinhas dela no Instagram. Solteira Grazi Massafera e Caio Castro terminaram o namoro no final de agosto deste ano. Ao falar sobre o rompimento, a loira disse na ocasião. “Meu relacionamento com o Caio chegou ao fim porque entendemos que era hora de seguirmos separados. O que posso dizer agora é que encerramos a nossa história”.

Veja a foto de Grazi Massafera com o novo affair (de camiseta branca):

