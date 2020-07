Grazi Massafera e Caio Castro cuidam da beleza em clínica

Na última sexta-feira (17), Caio Castro e Grazi Massafera estiveram na Human Clinic, onde o casal realizou procedimentos estéticos. A clínica, que está localizada na Vila Nova Conceição, é frequentada pelo ator há mais de um ano.

Caio e Grazi passaram a tarde inteira realizando alguns procedimentos com o trio de especialistas: Dr. Ivan Rollemberg, Dra. Luciana Passoni e Dra. Erica Monteiro.

“Harmonização é entender a essência, analisar o todo, entender o objetivo de cada um, com sensibilidade somar todos os fatores e trazer mudanças sutis que sejam efetivas, mas que não mude as características da pessoa! Estou sempre pensando na autoestima e felicidade de cada paciente”, revelou o Dr. Rollemberg, conhecido por ser o queridinho dos famosos no ramo de Harmonização Facial.

A dermatologista e tricologista, Dra. Luciana Passoni, ainda falou sobre o procedimento utilizado em Caio Castro. “Caio tem tratado dos fios para deixá-los com mais brilho e volume, usando a tecnologia Erbium Yag, com drug delivery em sessões quinzenais e a cada consulta nota- se que os fios estão mais belos”, explicou.

