Grazi Massafera choca seguidores ao revelar que está prestes a completar 40 anos

Na manhã deste sábado (07), Grazi Massafera chocou seus amigos, seguidores e fãs ao revelar na rede social que está prestes a completar 40 anos de idade, no final de junho deste ano.





Em seu perfil no Instagram, a atriz esbanjou beleza e boa forma ao compartilhar uma foto com roupa de ginástica e escreveu na legenda do post: “4.0 chegando e eu tô me achando (risos)”.

O clique rendeu muitos elogios para Massafera, como “Sempre linda”, “Perfeita”, “Não dá para acreditar que você irá fazer 40 anos”, “Maravilhosa”, foram algumas das reações da web.

Veja abaixo a publicação de Grazi Massafera: