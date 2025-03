Grazi Massafera abre o jogo sobre vida amorosa: ‘Amor de Carnaval sempre rola’

A atriz Grazi Massafera, de 42 anos, não esconde sua paixão pelo Carnaval. Curtindo a folia na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a paranaense fala sobre sua relação com o feriado.

“A minha relação com o Carnaval é afetiva, porque me traz muitas memórias da infância. A gente saía sempre nos blocos de Carnaval da minha cidade. E então o feriado para mim tem essa coisa afetiva de juntar mãe, tia pra bordar a roupa […] Essa força feminina. E o ano agora começa depois do Carnaval, né?”, brincou a atriz, que curtiu os desfiles no Nosso Camarote, participando do Shine Bar da marca Eudora.

Ainda durante a festa, Grazi abriu o jogo sobre sua vida amorosa: “Estou solteiríssima, solteiríssima! Claro que um amor de Carnaval sempre rola, porque, vamos combinar, somos vivos, né? E independentes, sempre!”

A atriz está solteira desde o fim de 2023, quando rompeu um namoro de quase um ano com o modelo Marlon Teixeira.