Grávidos, Neymar e Bruna Biancardi celebram Dia dos Namorados coladinhos

Bruna Biancardi e Neymar finalizaram a comemoração do Dia dos Namorados coladinhos. Nas redes sociais, o jogador compartilhou uma foto no começo da madrugada desta terça-feira (13) em que aparece abraçado com a influenciadora.

Na legenda da publicação, Neymar foi sutil e colocou apenas um emoji de coração. O casal espera o primeiro bebê juntos, que será o segundo filho do jogador.

O chá revelação do filho de Bruna e Neymar acontecerá no dia 24 de junho, no Portogallo, um resort de luxo localizado na região de Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

