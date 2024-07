Grávidos! Luan Santana e Jade Magalhães anunciam que estão à espera do primeiro filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/07/2024 - 21:22 Para compartilhar:

O cantor Luan Santana e Jade Magalhães pegaram os fãs de surpresa, na noite desta segunda-feira, 22, ao anunciarem que estão à espera do primeiro filho. Ou melhor, filha. E já tem até nome. A criança vai se chamar Luna.

Com um carrossel de imagens publicado no Instagram, eles revelaram a novidade, sem expressar nenhuma palavra, somente o sorriso de felicidade.

+Jade Magalhães passa Páscoa com família de Luan Santana após reconciliação

+Luan Santana é acusado de falta de responsabilidade afetiva com ex-noiva; entenda

A história do casal é marcada por momentos emocionantes, com direito à músicas, além de términos e reconciliações.

O sertanejo e a modelo começaram o romance em 2008, quando ela ouviu um pedido de namoro feito nos bastidores de um show do cantor em Taquari, no estado do Mato Grosso, sua cidade natal. Naquela ocasião, o cantor estava em início de carreira. O relacionamento somente se tornou público meses depois.

Jade e Luan ficaram noivos em setembro de 2019. O casal se tornou o queridinho do mundo sertanejo, mesmo após o rompimento, em outubro de 2020.

Já em 2024, o casal se reconciliou após Luan ter terminado seu noivado com Izabela Cunha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE (@ajademagalhaes)