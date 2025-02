Grávidos! Ary Mirelle e João Gomes estão à espera do segundo filho

O cantor João Gomes, 22 anos, e a influenciadora Ary Mirelle, 22, serão papai e mamãe novamente. O anúncio da segunda gestação foi feito pelo casal, nesta sexta-feira, 14, através das redes sociais.

João e Ary são pais do pequeno Jorge, de um aninho. Eles estão juntos desde novembro de 2022, mas já se conheciam bem antes. O casamento oficial aconteceu em outubro de 2024, quando o primogênito do casal tinha 10 meses de vida.

O anúncio foi feito através de um vídeo publicado no Feed do Instagram. Nas imagens, o casal faz a descoberta do sexo da criança ao realizaram uma brincadeira com tinta enquanto estão com os olhso vendados. Ao retirarem as vendas, descobrem a cor que estavam usando, o azul, para indicar que é um menino, que se chamará Joaquim.

“Agora são três homens colorindo minha vida, e eu só posso agradecer por essa família linda que Deus está me dando”, disse ela em entrevista para o site da revista Quem.

“Ser mãe me mostrou que a gente planeja muita coisa, mas no fim tudo acontece do jeito que tem que ser. Eu aprendi a confiar mais, a viver um dia de cada vez, a valorizar as pequenas coisas. A gente pisca e eles já cresceram, então meu foco é aproveitar cada momento, cada descoberta, cada carinho. Sei que criar dois meninos não vai ser fácil, mas também tenho certeza de que será uma bênção enorme”, finalizou ela.