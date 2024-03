Virginia revela ter engordado 5 kg e compara ganho de peso nas outras gestações

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/03/2024 - 8:22 Para compartilhar:

Virginia Fonseca está à espera do terceiro filho, fruto do casamento com Zé Felipe. Desta vez, as mudanças no corpo da influenciadora parecem ter começado cedo. Segundo ela já engordou 5 quilos nesse início de gravidez.

No Instagram, na última quinta-feira, 29, Virginia declarou: “Eu bato palma com a mão, com o pé, pra quem engorda de 8 a 12 quilos na gestação, que é o que tem que engordar. Eu já engordei 5 quilos em um mês! Tem noção disso? Não posso continuar assim”.

A influenciadora, então, comparou seu ganho de peso nas gestações anteriores. “Não sei se vocês sabem, mas na [gravidez] da Maria Alice eu engordei 23 quilos. Da Maria Flor eu já engordei 16 quilos só. Eu já consegui me conter mais, mas nada nem perto de 12 quilos. E essa, pelo visto, vai ser [assim]… mas é muita fome, gente! De coração! Não sei o que acontece, se é ansiedade… é fome”, contou.

