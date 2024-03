Grávida, Virginia Fonseca desabafa sobre incômodos com mudanças no corpo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/03/2024 - 7:45 Para compartilhar:

Virginia Fonseca está grávida pela terceira vez, à espera do primeiro menino, José Leonardo, fruto do casamento com Zé Felipe. Ainda no terceiro mês de gestação, a influenciadora já nota mudanças no corpo. No Instagram, ela desabafou sobre o assunto, destacando o que a incomoda.

“Relatos de uma grávida, meu peito já está pesando muito e incomodando também. De tudo da gravidez, o que mais me incomoda é o peito, a barriga não me incomoda tanto”, declarou a influenciadora.

“Sempre tive peito bem pequeno, coloquei um silicone que também era pequeno. Quando o peito cresce, começa a pesar, incomodar, doer muito. O peito fica até quente. E tô no terceiro mês só”, completou Virginia.

Recentemente, ela revelou que já engordou 5 quilos nesta gravidez. “Eu bato palma com a mão, com o pé, pra quem engorda de 8 a 12 quilos na gestação, que é o que tem que engordar. Eu já engordei 5 quilos em um mês! Tem noção disso? Não posso continuar assim”, contou.

