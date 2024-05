Grávida, Viih Tube revela ter sido demitida de podcast: ‘Tão triste quanto vocês’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/05/2024 - 7:48 Para compartilhar:

Grávida pela segunda vez, Viih Tube não estará mais no comando do podcast de maternidade MaterniDelas, com a influenciadora digital Tatá Estaniecki. Nesta quarta-feira, 2, ela revelou ter sido demitida e explicou a situação.

“Estou tão triste quanto vocês. Amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal. Tem muita gente achando que eu e Tata brigamos. Eu não fui no aniversário da Bia [filha de Tatá] porque eu estava com descolamento. Eu já estava grávida, e a Tata já sabia. Ela também não foi no da Lua [sua primogênita], mas já explicou. A gente está super bem, e Tata também ficou triste que eu saí”, contou Viih.

Segundo ela, foi uma decisão profissional por conta do patrocinador da nova temporada. “Eu tenho contrato com um concorrente direto deles, que começou este ano, e não tenho como fazer duas marcas concorrentes. É só por isso que, infelizmente, não vou estar nesta temporada, mas espero que algum dia eu volte. Entendo, mas não tem para onde correr”, esclareceu.

Viih e o marido, Eliezer, anunciaram na última segunda-feira, 29, que estão esperando mais um filho. A novidade foi compartilhada durante a participação do casal no programa “Mais Você“, de Ana Maria Braga, com ajuda da primogênita Lua, de 1 ano.