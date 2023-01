Grávida, Viih Tube explica sumiço das redes sociais: ‘Me sentindo horrorosa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 19:56 Compartilhe

Grávida de sua primeira filha, fruto do namoro com Eliezer, Viih Tube tem preocupado os seguidores, devido a sua ausência nas redes sociais nos últimos dias. Por isso, a influenciadora digital resolveu desabafar no Instagram neste sábado (14).





Segundo Viih, o motivo de seu sumiço é o inchaço gestacional. “Sinto meu rosto muito inchado, meu olho, meu pescoço, meu braço, minha barriga, minha perna, a panturrilha, o pé, a mão… tudo muito inchado, e aí a autoestima vai lá embaixo”, confessou.

Para complementar, a ex-BBB lamentou: “Estou naquela fase que estou me sentindo horrorosa, não estou me sentindo bonita”. Por esses motivos, ela pontuou não se sentir bem em aparecer sem filtros nas redes sociais, como costumava fazer.

Apesar dos sentimentos, Viih disse acreditar ser apenas uma fase da gravidez. “Faz parte do processo. O corpo muda muito, a gente muda muito. E também os hormônios, né?! Os hormônios ficam uma confusão”, finalizou.





