Grávida, Thaila Ayala toma banho em cachoeira: “Abençoada”

Grávida de seu segundo filho com Renato Góes, Thaila Ayala decidiu tomar banho em uma cachoeira para renovar as energias. O momento foi registrado em vídeo no Instagram da atriz, neste domingo (15).





De biquíni preto, Thaila deixou a barriga exposta e curtiu o momento deitando na cachoeira, que fica no quintal de sua casa. “Abençoada”, legendou a atriz.

A publicação está rendendo comentários de seguidores anônimos e famosos, que não poupam elogios como: “Maravilhosa! Mãe natureza cuidando dessa mamãe linda”, “que linda” e “uma deusa”.





