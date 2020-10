Grávida, Talita Younan e filho de Regina Duarte fazem ‘casamento surpresa’

Esperando o primeiro filho do cineasta João Gomez, filho caçula de Regina Duarte, a atriz Talita Younan usou a sua rede social para anunciar que agora é uma mulher casada.

Na última quinta-feira (22), Younan e o João oficializaram a união e fizeram um ‘casamento surpresa’, sem a presença de amigos e familiares.

No Instagram, Talita contou a novidade e se declarou para o marido: “Eu amo nossa história e tudo que estamos construindo juntos! Peço a benção de Deus todos os dias para proteger nossa sinceridade, nosso cuidado um com o outro, respeito, miudezas do dia a dia e nossa família. Eu amo você e tenho amor de sobra pra vida inteira, aguente”.

O casal, que está junto desde março, estão ‘grávidos’ de menina que se chamará Isabel.

Vale lembrar que João Gomez já é pai de dois filhos, fruto de seu ex-relacionamento com a também atriz Regiane Alves.

Confira a publicação de Talita Younan:

