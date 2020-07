Grávida, Sabrina Petraglia fala sobre Covid-19: “Estou usando máscaras com bastante proteção”

“No início, pensei: “E agora?”. Confinada em casa, com um bebê de 1 ano (Gael, seu primeiro filho), sozinha com o meu marido, arrumando tudo enquanto ele trabalha. Foi um susto. Eu não queria demorar tanto para engravidar, mas a ideia era que fossem uns três anos de diferença. Em relação ao coronavírus, estamos bem atentos. Só saímos para fazer ultrassonografia. Conversei muito com minha médica. Estou usando máscaras com bastante proteção pedindo comida por entrega também. Seguimos isolados. Meu marido é um pouco neurótico em relação aos sintomas. Compramos dez testes para guardar em casa, chegamos a usar alguns em nós e no Gael. Todos testamos negativo, contou ela”.

Petraglia que está na novela ‘Salve-se Quem Puder’, da TV Globo, disse que ainda não sabe como será seu desfecho na trama: “Eles foram carinhosos comigo. Eu até brinquei que gostaria que a personagem engravidasse do personagem do Marcos Pitombo. A novela estava tão linda, alegre, colorida, dinâmica… Agora, está todo mundo sensível, mas creio que o público será generoso com essa volta. Acredito que a novela vai voltar com muitas mudanças. Senti que o Daniel estava bem animado escrevendo quando liguei para contar da gestação”.