Grávida, Raquel Pacheco, ex-Bruna Surfistinha, escreve carta para as filhas

Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, nome que utilizava quando era garota de programa, escreveu uma carta aberta para as gêmeas Elis e Maria, que espera com o noivo, Xico Santos. A escritora está grávida de sete meses.

Em seu perfil no Instagram, Raquel publicou uma foto com os nomes das filhas escritos na areia, e as agradeceu por realizarem o maior desejo de sua vida: ser mãe. Segundo a escritora, os trechos da carta publicados por ela fazem parte do último capítulo de sua autobiografia, que será lançada em julho.

“Carta aberta à Elis & Maria:

Esperei tanto para realizar o desejo de me tornar mãe, às vezes ainda acho que tô sonhando acordada. Vocês vieram no momento certo da minha vida! (…) O tempo está passando rápido demais, já estamos rumo aos 7 meses de gestação.

É uma delícia sentir nossa conexão aumentando a cada dia, a troca de energias e nossas forças femininas reunidas. Obrigada por me fazerem sentir tanto! (…) Cada momento é único, até mesmo os incômodos que sinto, a já falta de uma noite inteira de sono tranquilo por ter que ir ao banheiro várias vezes e os pequenos sustos que ainda tenho quando se movimentam, mas por favor, continuem. (…) Seremos os melhores pais que pudermos ser, retribuiremos por ter nos escolhido para compartilhar esta jornada conosco. Jamais soltaremos as mãos de vocês e garantimos que terão uma infância leve e divertida! (…)

Será que vão puxar os olhos verdes do pai ou os meus amendoados? E qual a visão que terão sobre a vida? (…)

Ao mesmo tempo que não vejo a hora de tê-las em meus braços, tenho vontade de protegê-las dentro de mim por muito mais tempo, as carregaria no meu ventre o tempo que fosse necessário para que nascessem apenas quando o mundão estivesse um pouco melhor. (…)

Há muitos (des)humanos movidos com a energia do ódio e que sentem prazer externando tal sentimento, mas me conforta saber que vocês já recebem muito amor, até mesmo de pessoas que não conheço. (…)

Vocês poderão simplesmente ser o que quiserem, sendo livres por suas escolhas. Desde pequenas entenderão sobre o amor e as diferentes formas de amar, vão crescer com vários tios que amam tios e tias que amam tias. Serão rodeadas por pessoas que são o que querem ser, sem padrões, sem se esconder atrás de religião ou fingindo ser o que não são. (…)

A mãe escorpiana aqui já está se tornando leoa.(…) No meio do caos do mundo, a vinda de vocês para completarem nossas vidas! (…) Já estamos prontos para recebê-las em nossos braços e abraços! (…)”

Instagram will load in the frontend.

Veja também